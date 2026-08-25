Turista rischia di annegare dopo il tuffo dal pedalò, salvato dai vigili del fuoco 

Tragedia sfiorata al Poetto di Quartu dove un turista francese di 25 anni ha rischiato di annegare ieri pomeriggio mentre faceva il bagno all’altezza del Lido dei Vigili del fuoco dopo essersi allontanato con un pedalò insieme alla compagna. A salvarlo è stato un vigile del fuoco, in quel momento in spiaggia con la famiglia, che è riuscito con possenti bracciate a raggiungerlo, afferralo e riportarlo a galla. Subito dopo sono stati raggiunti dal bagnino dello stabilimento e poi da un gommone a bordo del quale, in attesa dell’ambulanza del 118, sono state praticate le prime manovre di rianimazione al turista continuate poi in spiaggia per oltre venti minuti. Infine l’arrivo del mezzo di soccorso che ha trasportato il 25enne al Brotzu dove è stato ricoverato in codice rosso.

Momenti drammatici iniziati attorno alle 16 quando il giovane bagnante si è trovato in difficoltà fra le onde dopo essersi tuffato dal pedalò: potrebbe anche essere stato colpito da malore senza riuscire a tornare indietro. Insieme a lui c’era la compagna, anche lei in balia delle onde: la prontezza dell’intervento da parte del vigile del fuoco e poi del bagnino ha fatto il resto. Il primo soccorritore si è tuffato in acqua, raggiungendo il ragazzo che stava già andando a fondo e aveva perso conoscenza. Poi l’arrivo dell’ambulanza del 118, ripartita a sirene spiegate verso il Brotzu. Sulle condizioni del paziente non sono trapelate altre indiscrezioni.

Ieri sul litorale quartese sono stati soccorsi anche altri bagnanti colti da malore a causa dell’afa e del caldo torrido.

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