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Calasetta
25 luglio 2026 alle 00:41

Turista muore in spiaggia per un malore 

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Doveva essere una serena mattinata al mare con la famiglia, ma si è trasformata in tragedia nell’arenile di Spiaggia Grande di Calasetta.

Un turista ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre giocava nel bagnasciuga con i nipotini. L'uomo si è accasciato in acqua sotto gli occhi dei presenti. Immediato l'intervento di alcuni bagnanti, che lo hanno riportato a riva, dove sono iniziate le manovre di rianimazione. Scene drammatiche davanti alla moglie, che in quel momento si era allontanata per raggiungere il chiosco e acquistare una merenda per la famiglia. Sul posto sono intervenuti la delegazione di spiaggia di Calasetta, l'autorità marittima e il personale dell'ambulanza “India” dell'Avas di Sant'Antioco. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per il turista non c'è stato nulla da fare. La giornata di svago si è così conclusa nel modo più doloroso. (s. g.)

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