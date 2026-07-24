Travolse Matilde a 200 sulla Porsche: 8 anni a Vacchina 

Asti. Otto anni di reclusione per Franco Vacchina, assoluzione per Davide Bertello: è la sentenza per la morte di Matilde Baldi, la ventenne morta l’11 dicembre sull’autostrada Asti-Cuneo, centrata da una supercar mentre era in auto.

I giudici non hanno accolto l’ipotesi della gara clandestina sostenuta dal Pm, che chiedeva 10 anni per Vacchina, commerciante astigiano di pneumatici, e 5 per Bertello, imprenditore torinese. La giovane, commessa e studentessa universitaria, stava rientrando a casa a Montegrosso sulla Fiat 500 guidata dalla madre Elvia Pia, rimasta gravemente ferita. Poco prima dello scontro l’utilitaria viaggiava a circa 73 chilometri all’ora nella corsia di mezzo. Alle sue spalle è sopraggiunta a circa 200 chilometri all’ora la Porsche GT3 RS guidata da Franco Vacchina, seguita a un solo secondo di distacco dall’auto guidata da Bertello. Vacchina ha detto di aver atteso la fine di un sorpasso della 500 per poi accelerare e di aver perso il controllo a causa del cambio automatico, che ha scalato due marce. Bertello invece era riuscito a evitare l’impatto scartando all’ultimo istante sulla corsia di emergenza.

A un mese dal fatto Vacchina era finito ai domiciliari, anche a causa del suo comportamento reiterato e ossessivo per evitare il sequestro dell’auto: aveva prima tentato di farla rimuovere da un carro attrezzi di passaggio sul luogo del sinistro, nei giorni successivi si era presentato più volte al deposito giudiziario arrivando a offrire denaro a un operatore per poter accedere alla centralina del veicolo, spingendo la Stradale a cambiarne la sede di custodia. Vacchina, assistito dagli avvocati Ferruccio Rattazzi e Giacomo Francini, rispondeva di omicidio stradale. A Bertello era contestata l’omissione di soccorso per essersi allontanato dopo una breve sosta. Matilde Baldi è deceduta cinque giorni dopo lo schianto all’ospedale di Alessandria. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi e si è costituita parte civile insieme al fidanzato.

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