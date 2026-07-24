VaiOnline
I sindacati.
25 luglio 2026 alle 00:44

«Non si può morire così giovani» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia che scuote tutti. Impossibile restare indifferenti davanti alla morte di un giovane, appena maggiorenne, che aveva solo voglia di darsi da fare, dopo mesi trascorsi sui libri. La morte del 18enne Fabrizio Pittalis, in un ecocentro privato in territorio di Oniferi, ripropone il tema della sicurezza sul lavoro in Sardegna. I numeri allarmano, così dai sindacati si leva un coro: «Occorre tutelare il diritto alla vita nei luoghi di lavoro».

Ugl e Uil

«Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due lavoratori che hanno perso la vita nelle ultime ore: il giovane di appena 18 anni deceduto nell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti del Nuorese e l’operaio di 47 anni morto a Roma, nella zona Romanina-Tor Vergata, durante un intervento di manutenzione su una macchina spazzatrice», dice Paolo Capone, segretario generale Ugl. «Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità». Dalla Uil Sardegna puntualizzano: «Speravamo di non dover più commentare tragedie di questo genere. Non è assolutamente più accettabile che nel 2026 si perda ancora la vita per lavorare, bisogna fermare questa scia di infortuni. Quello di oggi è un lutto per tutti noi. Attendiamo di conoscere l’esatta dinamica della tragedia, ma come sindacato non possiamo che ribadire l’importanza di formazione, prevenzione e controlli».

Cisl

«Questa tragedia richiama ancora una volta l’urgenza di rafforzare la sicurezza, i controlli e la formazione concreta e continua dei lavoratori, soprattutto dei più giovani. La prevenzione non può essere un semplice adempimento formale: deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro». Così Maria Luisa Ariu, segretaria generale della Cisl Nuoro, e Simone Porcheddu, segretario della Fit Cisl Nuoro. «Ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per l’intero sistema. Non possiamo continuare a considerare questi eventi come inevitabili», dice Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl sarda.

Cgil

«Le responsabilità dell’incidente vanno accertate ma è chiaro che morire a 18 anni in un ecocentro non può essere una fatalità», dichiarano il leader regionale della Cgil, Fausto Durante, e Domenica Muravera, segretaria territoriale. «L’auspicio è che si avvii una stagione che porti a un radicale cambio di paradigma e all’eliminazione delle falle che evidentemente caratterizzano il sistema-lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 