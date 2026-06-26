VaiOnline
Andiamo all’opera.
27 giugno 2026 alle 00:10

Turandot, l’amore trionfa? Forse. Ma non consola 

Al Lirico di Cagliari sino al 2 luglio la rivoluzionaria messinscena che guarda al (nostro) futuro 
22 maggio 2026 Cagliari Teatro Lirico Opera Turandot di Giacomo Puccini Foto Max Solinas
22 maggio 2026 Cagliari Teatro Lirico Opera Turandot di Giacomo Puccini Foto Max Solinas
22 maggio 2026 Cagliari Teatro Lirico Opera Turandot di Giacomo Puccini Foto Max Solinas

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È una plebaglia grigiastra e violenta, quella che si aggira tra le griglie di una struttura metallica che somiglia a una gabbia. O a un carcere, con guardie e detenuti tenuti a bada dai manganelli. Non ha alcuna vena favolistica, e nessuna aura gloriosa, la “Turandot” di Rafael R. Villalobos. Giovane regista spagnolo che dichiara di avere voluto rappresentare «la distopia di un mondo autocratico verso cui ci stiamo lentamente avvicinando». Dunque sulla scena del Teatro Lirico di Cagliari, niente cine-serie e nessun trionfo dell’amore. Sete di potere, piuttosto, e sopraffazione, e neppure Calaf, lo scioglitore degli enigmi, è un personaggio romantico. Tute, stivali, berretti a visiera indosso al popolo di Pechino che aspetta che sorga l’alba per sapere chi sarà la nuova vittima delle ossessioni di Turandot.

Principessa di gelo che irrompe malefica vestita di bianco e si muove con gesti secchi e parla con stizza al testardo Calaf e con odio alla coraggiosa Liù. Che è peraltro una ragazza tosta che mena botte e conosce qualche mossa delle arti marziali. Ping, Pong e Pang, i ministri nostalgici di bei laghetti blu e ombrose foreste, bevono dalla bottiglia e mangiano pop corn. In linea, quanto ad abbigliamento, con la veste piena di frange e gli occhiali da sole esibiti dall’Imperatore Altoum. È il rosso a prevalere nell’allestimento (rosso come il sangue, ovvio) dominato sempre dal disco pallido della luna che diventa un occhio che tutto controlla.

Spettacolo potente, nonostante la lesa maestà al libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni. Moltissime le aggiunte a una trama che non fu mai con-clusa da Giacomo Puccini. «Una storia irrisolvibile», precisa il regista, «un labirinto senza via d’uscita». Premessa ragionevole, che gli consente di aggiungere parecchi elementi non molto comprensibili sui cui gli spettatori, nella sera della prima, si sono vivacemente interrogati. Appare un bambino, forse il Principe di Persia, forse lo stesso Calaf da piccolo, e una gran schiera di giovanissimi vestiti di scuro che potrebbero essere i pretendenti defunti, numerosi come i teschi disseminati sul palco. Tra ubriachi, picchiatori e boia «le mura della grande città violetta» sono sostituite da sbarre, «gli spalti massicci» da un susseguirsi di scale e dislivelli. La vicenda del Principe ignoto e della sua pretesa di sposare una donna che non vuole maritarsi, è interpretata come una lotta per conquistare il potere, non certo il cuore della gelida vendicatrice di un’ava oltraggiata da un tartaro. Secoli prima, ma Crudelia ha una grande memoria e probabilmente una grande terrore di essere soggiogata da un uomo. Avvolta in una vestaglietta nera per nulla regale, si arrende. Bianca come la giada, fredda come una spada, non pronuncerà il nome di colui che l’ha battuta. All’alba vincerà, lo straniero impudente e furbo.

Tra le luci fibrillanti, la scarna e ben amalgamata cromia dei costumi, le invenzioni registiche in qualche caso divertenti e la meravigliosa musica di Giacomo Puccini finisce anche la lunga notte di Pechino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 