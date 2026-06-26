L’auto sbanda e si ribalta, muoiono in tre 

Foggia. Della loro Opel Corsa non è rimasto che un groviglio di lamiere. Un’ora prima dell’alba di ieri, tra le 4,30 e le 5, nel tratto tra Foggia e Manfredonia della statale 89 un’incidente è costato la vita a tre persone: Luigi Narciso, 26 anni, era alla guida; accanto a lui era seduto Giuseppe Piscitelli, 48 anni, sul sedile posteriore la mamma di Luigi, Maria Mammollino. I tre tornavano a Foggia quando l’auto ha sbandato sbandato, ribaltandosi più volte e finendo contro una massicciata. Non sono le uniche vittime della strada delle scorse ore. Altre tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in altri cinque incidenti avvenuti tra giovedì sera e ieri mattina in Puglia, Lombardia, Liguria e Veneto. In Salento a perdere la vita è stato un motociclista 16enne, mentre l’amico 15enne che viaggiava con lui è in rianimazione; a La Spezia sono morti un motociclista e il cane portava nello zaino nel frontale con un furgone; nel Padovano è deceduta una 22enne. A Milano un motociclista e poi un pedone sono stati travolti e feriti intorno alla mezzanotte di giovedì dall’auto di un 37enne ubriaco, fuggito senza prestare soccorso e poi arrestato. E nel Padovano una donna di 40 anni e il suo bambino che andavano in bici sono stati travolti da un’auto guidata da un 47enne, che non si è fermato a soccorrerli ed è finito in carcere.

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