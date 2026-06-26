Salta il volo per Cagliari, 200 sardi bloccati a Bordeaux 

Il volo viene cancellato a pochi minuti dalla partenza e 200 sardi restano bloccati a terra, a migliaia di chilometri di distanza dall’Isola. È la disavventura capitata ai passeggeri che sarebbero dovuti partire con easyJet ieri alle 19.10 da Bordeaux, in Francia, per l’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Al gate rimangono tutti bloccati, molti spaesati, per un gruppo di passeggeri che comprende numerosi bambini o persone con età superiore ai 70 anni: tanti di questi erano di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes. All’arrivo in aeroporto, verso le 17, il tabellone segnalava come il volo fosse in ritardo. Successivamente, attorno alle 18.30, è giunta la notizia della cancellazione. «Siamo prigionieri, è un disastro», segnala Eliseo Secci, presidente dell’Associazione ex consiglieri regionali. «Il volo è stato annullato senza spiegazioni, con un annuncio dall’altoparlante fatto in francese e in inglese che molti dei passeggeri non hanno nemmeno capito. Ci hanno mandato soltanto un messaggio sul telefono, per il resto non abbiamo ricevuto assistenza. A parte un voucher da 6,80 euro per mangiare, che però bisogna attivare entrando su un sito».

Per tutta la serata di ieri, il gruppo di sardi ha provato ad avere informazioni (in particolare sulla riprotezione) senza però riuscire a sapere come poter tornare nell’Isola e senza poter partire: una parte ha avuto supporto dalle agenzie di viaggi con cui avevano organizzato la partenza, gli autonomi invece si stanno organizzando in maniera differente. La tratta Bordeaux-Cagliari di easyJet era stata inaugurata soltanto martedì, con il primo volo in arrivo dallo scalo transalpino, per uno dei due nuovi collegamenti tra la Francia e la Sardegna (l’altro è Nizza).

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