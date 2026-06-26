VaiOnline
Trasporti.
27 giugno 2026 alle 00:14

Salta il volo per Cagliari, 200 sardi bloccati a Bordeaux 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il volo viene cancellato a pochi minuti dalla partenza e 200 sardi restano bloccati a terra, a migliaia di chilometri di distanza dall’Isola. È la disavventura capitata ai passeggeri che sarebbero dovuti partire con easyJet ieri alle 19.10 da Bordeaux, in Francia, per l’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Al gate rimangono tutti bloccati, molti spaesati, per un gruppo di passeggeri che comprende numerosi bambini o persone con età superiore ai 70 anni: tanti di questi erano di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes. All’arrivo in aeroporto, verso le 17, il tabellone segnalava come il volo fosse in ritardo. Successivamente, attorno alle 18.30, è giunta la notizia della cancellazione. «Siamo prigionieri, è un disastro», segnala Eliseo Secci, presidente dell’Associazione ex consiglieri regionali. «Il volo è stato annullato senza spiegazioni, con un annuncio dall’altoparlante fatto in francese e in inglese che molti dei passeggeri non hanno nemmeno capito. Ci hanno mandato soltanto un messaggio sul telefono, per il resto non abbiamo ricevuto assistenza. A parte un voucher da 6,80 euro per mangiare, che però bisogna attivare entrando su un sito».

Per tutta la serata di ieri, il gruppo di sardi ha provato ad avere informazioni (in particolare sulla riprotezione) senza però riuscire a sapere come poter tornare nell’Isola e senza poter partire: una parte ha avuto supporto dalle agenzie di viaggi con cui avevano organizzato la partenza, gli autonomi invece si stanno organizzando in maniera differente. La tratta Bordeaux-Cagliari di easyJet era stata inaugurata soltanto martedì, con il primo volo in arrivo dallo scalo transalpino, per uno dei due nuovi collegamenti tra la Francia e la Sardegna (l’altro è Nizza).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 