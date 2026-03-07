Tumori dell’utero, screening gratuiti 

Come l’eradicazione della poliomielite, del morbillo e della rosolia. L’eliminazione del tumore alla cervice uterina (e delle altre malattie Hpv correlate) è oggi considerata un obiettivo strategico anche in Italia. Nasce da qui il nuovo open day dedicato alla prevenzione organizzato dalla Asl di Cagliari.

La giornata

La prevenzione è un gesto di cura verso te stessa! Con questo motto il Centro Donna del Binaghi di Cagliari (via Is Guadazzonis) organizza un Open Day domani per tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, residenti nel territorio della ASL di Cagliari. Durante la mattina, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, le operatrici del Centro effettueranno lo screening del tumore del collo dell’utero a tutte le donne che non hanno effettuato lo screening nei tre anni precedenti.

I controlli

In screening tutto il percorso è gratuito e organizzato, dal test fino all’eventuale trattamento e successivi controlli. Lo screening, infatti, consente di prevenire i tumori del collo dell’utero curando le lesioni precancerose che potrebbero evolvere in tumori e di ridurre la mortalità tramite la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero (cervice uterina). Esami offerti: 25-29 anni: Pap-test (ogni 3 anni) e Hpv test

La partecipazione

Queste iniziative, frequenti nel 2026, mirano alla prevenzione, consentendo anche la vaccinazione anti-HPV, fondamentale per eliminare il carcinoma entro il 2030. Per partecipare alla giornata di screening non è necessaria la ricetta medica.

