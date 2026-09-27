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Pula
28 settembre 2026 alle 00:42

Tubo rotto, perdita  in via Toti 

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Copiosa e datata. È la perdita d’acqua con cui da oltre dieci giorni fanno i conti i residenti in via Toti a Pula. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini costretti a convivere con un continuo scorrimento d’acqua lungo la carreggiata. La perdita nelle ultime ore sembrerebbe essersi estesa a un secondo punto della strada. Entrando da via Sant’Efisio, l’acqua esce copiosamente da un tombino nella prima metà di via Toti, riversandosi sull’asfalto. Poco più avanti è visibile un altro sgorgamento, che aumenta la quantità d’acqua dispersa. La situazione provoca disagi ai residenti, oltre che essere un notevole spreco. Alla base del problema sarebbe un malfunzionamento del tombino e la situazione, con il passare del tempo e l’arrivo delle prime piogge autunnali, rischia di aggravarsi. Il guasto è stato segnalato ad Abbanoa: l’intervento dovrebbe essere effettuato quanto prima con il supporto di una ditta esterna, chiamata a individuare l’origine della perdita e a procedere con la riparazione.

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