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29 marzo 2026 alle 00:26

Tubo dell’acqua rotto: scontro tra Abbanoa e Medea 

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Dopo giorni di ricerche e dopo cantieri su cantieri, aperti attorno alla zona di via Marconi con la città devastata dagli scavi, è stata individuata la perdita idrica che era andata a finire nella rete del gas con conseguente interruzione dell’erogazione e stop ai lavori di efficientamento idrico in corso tra via Marconi e via Cimabue.

Ma è scontro tra Abbanoa e Medea la società che gestisce il gas di città.Il gestore idrico in una nota, dopo avere confermato «l’individuazione e riparazione del guasto che ha causato l'immissione di acqua potabile nella rete del gas, localizzando il punto di rottura in via Napoli, ben lontano dall'area in cui si è manifestato il problema nei giorni scorsi», precisa che «l’indagine ha accertato che il problema è stato originato da un danneggiamento avvenuto durante i precedenti lavori di posa della rete gas e della fibra ottica da parte delle ditte allora incaricate». In quell'occasione, «durante gli scavi era stata danneggiata una tubazione della rete idrica, ma la riparazione da parte dell’impresa che stava realizzando le linee del gas e della fibra ottica, era stata eseguita in modo non conforme agli standard tecnici. Il cedimento di questa riparazione “precaria” ha causato il foro nella vicina tubazione del gas, provocando l'allagamento della rete». Le criticità dei giorni scorsi quindi, «non erano dovute a una carenza manutentiva di Abbanoa, ma a un intervento errato di ditte terze (gas/fibra) che hanno operato in precedenza sulla sede stradale».

Dichiarazioni che Medea rispedisce al mittente precisando in una nota «nei giorni scorsi un’ingente perdita da rete Abbanoa ha finito per fessurare la vicina condotta del gas provocando l’interruzione del servizio per alcune decine di utenze. Solo l’impegno dei tecnici Medea ha permesso di ripristinarlo in tempi rapidi a buona parte delle famiglie coinvolte e di individuare il punto di infiltrazione». La società smentisce «che ci siano stati danneggiamenti ad altri sottoservizi durante la posa della rete del gas che a Quartu è stata realizzata tra il 2013 e il 2014«. Si sta inoltre «provvedendo a completare le operazioni di spurgo, poi si procederà ai ripristini stradali che si concluderanno entro la prossima settimana». (g. da.)

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