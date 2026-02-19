VaiOnline
Pace a Gaza
20 febbraio 2026 alle 00:22

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu 

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

WASHINGTON. Una decina di miliardi dagli Usa, oltre sette da alcuni Paesi membri, migliaia di soldati per la forza di stabilizzazione internazionale (Isf) offerti da cinque capitali: mentre soffiano sempre più i venti di guerra sull’Iran, Donald Trump inaugura a Washington il Board of Peace per Gaza e annuncia i primi risultati del controverso organismo da lui presieduto a titolo personale.

“Gloria” di Tozzi

La sede è l’Institute of Peace, ribattezzato col suo nome («un’iniziativa di Marco Rubio, io non c’entro niente»). In platea i rappresentanti di quasi cinquanta Paesi, premier come l’ungherese Viktor Orban o presidenti come l’argentino Javier Milei. Altri come osservatori, come la commissaria Ue per il Mediterraneo Dubravka Suica, un alto funzionario del ministero degli Esteri di Berlino e il vicepremier Antonio Tajani per l’Italia. Assente Parigi, idem Mosca e Pechino, che stanno ancora valutando l’invito ma «saranno coinvolti», assicura Trump. Musica da comizio (dai Beach Boys alla versione americana di “Gloria” di Umberto Tozzi) e cappellini rossi Maga distribuiti ai partecipanti. The Donald parla per un’ora ma divaga molto: attacca gli oppositori interni, esalta i guadagni di Wall Street, evoca i dazi, lancia l’ultimatum all’Iran, elogia i leader presenti e pesta sugli assenti: «Alcuni stanno un po’ facendo i furbi ma non funziona, non potete fare i furbi con me». «Stanno giocando un po’, ma si stanno unendo tutti, la maggior parte immediatamente». «Molti dei nostri amici in Europa stanno partecipando oggi e siamo ansiosi di vederli diventare membri a pieno titolo. Tutti vogliono diventare membri, abbiamo avuto una grande risposta dall’Europa».

I contributi

In realtà la reazione europea è prevalentemente fredda o tiepida, per l’opaco profilo statutario dell’organismo e i timori che si sostituisca all’Onu, nonostante sia stato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad autorizzarlo. E Trump ha quasi ribaltato i rapporti tra le due istituzioni: «Penso che le Nazioni Unite abbiano un grande potenziale. Il Board of Peace avrà quasi il compito di sorvegliare le Nazioni Unite e di assicurarsi che funzionino correttamente. Ma le rafforzeremo, ci assicureremo che le loro strutture siano efficienti, se hanno bisogno di aiuto, dal punto di vista finanziario, possiamo aiutarli». Tra i risultati annunciati i 7 miliardi promessi da Kazakistan, Azerbaigian, Emirati Arabi, Marocco, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan e Kuwait, oltre ai 10 degli Usa, ma per l’Onu ne servono almeno 70 per la ricostruzione di Gaza. Le Nazioni Unite contribuiranno con 2 miliardi per l’assistenza umanitaria.

Minacce ad Hamas

Il generale Usa Jasper Jeffers, comandante della forza di stabilizzazione internazionale (Isf) nella Striscia, ha annunciato che almeno cinque Paesi hanno offerto i loro soldati o poliziotti: Marocco, Kazakistan, Kosovo, Albania e Indonesia (fino a ottomila uomini), che assumerà il comando in seconda. La forza inizierà ad operare nella città di Rafah, controllata da Israele, e addestrerà una nuova forza di polizia, con l’obiettivo di preparare 12mila agenti e schierare 20mila soldati.

Tra i nodi da sciogliere spicca la smilitarizzazione di Hamas: «Sembra che si sbarazzerà delle sue armi ma dobbiamo accertarlo», ha detto Trump, minacciando altrimenti «punizioni durissime».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras