L'eurodeputato Lupo
20 febbraio 2026 alle 00:22

«Danni di Harry, porto all’Ue le richieste della Sardegna» 

L’eurodeputato Giuseppe Lupo (Pd) in Sardegna per osservare da vicino i disagi causati dalla terribile ondata di mal tempo. Il primo giorno nella costa sulcitana per osservare le condizioni della strada 195. Dopo un incontro con il sindaco di Capoterra Beniamino Garau, Lupo è andato a Quartu Sant’Elena per un sopralluogo nella spiaggia del Poetto, assieme alla capogruppo Pd in consiglio comunale, Barbara Cadoni. In seguito, con il sindaco Graziano Milia si è discusso di come mettere in sicurezza i comuni delle zone costiere. Di tutela ambientale l’eurodeputato ha discusso con il capo di gabinetto dell’assessorato regionale all’Ambiente, Cesare Moriconi.
Ultima tappa della due giorni in Consiglio regionale, dove Lupo ha incontrato il presidente Comandini, il capogruppo Pd, Roberto Deriu, e gli altri consiglieri. Alla luce di quanto accaduto tra gennaio e febbraio, Lupo ha fatto sapere di aver chiesto alla Commissione Ue se sussistono le condizioni per il ricorso al Fondo di Solidarietà e altri strumenti finanziari per sostenere gli interventi di di ricostruzione. Inoltre ha assicurato «massimo impegno nel portare la voce della Sardegna all’interno del Parlamento Ue»

Lorenzo Piras