Trump gela Israele: «No all’annessione della Cisgiordania» 

Washington. Benyamin Netanyahu vola alla Casa Bianca da Donald Trump per convincerlo ad adottare una linea più dura nei negoziati con Teheran, in particolare sui missili balistici iraniani. Ma, prima ancora di sbarcare, trova il gelo dell'amministrazione americana su un altro dossier in agenda mercoledì nello Studio Ovale: l'opposizione degli Usa all'annessione della Cisgiordania, dopo che domenica il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato una serie di regole che dovrebbero consentire allo Stato ebraico di estendere il proprio controllo in aree amministrate dall'Autorità Palestinese, in virtù degli accordi di Oslo degli anni Novanta.

Una decisione criticata prima dalla Ue («un nuovo passo nella direzione sbagliata») e poi dai ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto, Turchia, Qatar, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia e Pakistan, che hanno denunciato l'imposizione di «una nuova realtà giuridica e amministrativa nella Cisgiordania occupata, accelerando così i tentativi della sua annessione illegale e lo spostamento del popolo palestinese».

La mossa rischia di minare la fase due del piano per Gaza, alla vigilia del primo incontro del Board of Peace il 19 febbraio a Washington, con l'Indonesia già pronta a mobilitare sino a 8.000 soldati. Un appuntamento per il quale Netanyahu tornerà nuovamente, incalzato sempre più dalle nuove rivelazioni dei media israeliani, secondo cui già nell'aprile 2018 aveva ricevuto i rapporti di intelligence dell'Idf che descrivevano dettagliatamente i piani di battaglia di Hamas per un attacco coordinato contro le basi militari israeliane e le comunità civili nel sud di Israele. Con Trump, ha spiegato Bibi prima di partire, «discuteremo di una serie di temi: Gaza, la regione, ma naturalmente e soprattutto dei negoziati con l'Iran».

RIPRODUZIONE RISERVATA