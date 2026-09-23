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Il vertice.
24 settembre 2026 alle 00:50

Trump accoglie Xi,  prima visita ufficiale dopo undici anni 

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Washington. Una scena impensabile fino a poco tempo fa: il presidente Donald Trump in attesa sulla pista della Joint Base Andrews per accogliere l'omologo cinese Xi Jinping, il leader di un Paese che gran parte dell'apparato di sicurezza nazionale americano considera il suo principale avversario strategico. La missione di tre giorni di Xi negli Stati Uniti è la prima dal 2015, quando alla Casa Bianca c'era Barack Obama, e la sua prima apparizione sul suolo americano dal 2023, dall'Apec del 2023 di San Francisco, inquadrata come visita di Stato, secondo i desiderata di Pechino. Nella filosofia mandarina la forma è sostanza: il più alto livello di cerimoniale diplomatico assegnato al viaggio di Xi comporta tra l'altro le guardie d'onore, la salva di 21 colpi di cannone, un benvenuto formale sul prato sud della Casa Bianca e l'inedito sorvolo di B-2 e F-22. I colloqui tra leader alla Casa Bianca si concentreranno sui legami tra Usa e Cina, in bilico tra la continua corsa ad armamenti, intelligenza artificiale, dispute commerciali sulle terre rare e microchip, la guerra ancora latente in Iran e la perenne situazione di stallo su Taiwan, su cui Xi chiederà lo stop alla vendita di armi Usa. È improbabile chi si facciano grandi progressi. Sul piano politico, Trump deve affrontare i peggiori indici di gradimento del suo mandato e la prospettiva che i repubblicani possano perdere il controllo del Congresso alle midterm. Anche Xi ha i suoi problemi: il crollo del settore immobiliare nel 2021 continua a minare la fiducia di imprese e spesa dei consumatori, contribuendo alla spirale deflazionistica, mentre l'economia è esposta sull'export.

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