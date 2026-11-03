Truffa del carabiniere, una coppia di anziani  salvata dai Vigili urbani 

Stavano per perdere 7mila euro a causa di una sofisticata truffa telefonica, ma il tempestivo intervento della Polizia locale ha evitato il peggio. Vittime del tentativo di raggiro, una coppia di anziani, che ha poi contattato gli agenti in piazza Umberto. I due avevano appena ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per carabiniere. Con toni autorevoli e un linguaggio convincente, il truffatore aveva raccontato di una presunta indagine della Polizia postale, chiedendo alla coppia di recarsi all’ufficio postale per effettuare un versamento di 7mila euro. Spaventati e convinti di dover collaborare con le forze dell'ordine, i due anziani stavano per eseguire le istruzioni quando hanno incontrato il comandante e un tenente della Polizia locale. Compresa la natura fraudolenta della telefonata, gli ufficiali li hanno rassicurati, bloccando il pagamento e avvisando il personale dell’ufficio postale.

La vicenda ha assunto contorni ancora più singolari quando il truffatore, temendo che la donna potesse recarsi in caserma, ha contattato la Stazione dei Carabinieri, tentando di convincere anche i militari dell’esistenza di una delicata indagine in corso. Il tentativo di manipolazione è stato subito riconosciuto. La collaborazione tra Polizia locale e Carabinieri ha consentito di interrompere il raggiro e avviare le indagini per risalire agli autori. Per la coppia, fortunatamente, nessuna perdita economica. L'episodio riporta l'attenzione sulle truffe ai danni degli anziani. Le forze dell'ordine non chiedono mai telefonicamente denaro per indagini o accertamenti: in caso di dubbi è fondamentale interrompere i contatti e rivolgersi alle autorità.

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