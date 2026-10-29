Tremendo schianto contro un muro: grave un meccanico 

Sono critiche le condizioni del conducente coinvolto nell’incidente accaduto a mezzogiorno di ieri in via Umberto, in pieno centro a Tortolì. Giovanni Fois, meccanico di 65 anni, ha riportato un grave trauma cranico nello schianto ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è attualmente ricoverato. L’uomo, originario di Nuoro ma residente a Lotzorai, era alla guida di una vecchia Alfa Romeo 155 quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è schiantata contro l’edificio che ospita l’autoscuola affacciata su piazza Fra Locci, per poi proseguire la corsa per diversi metri fino all’altezza del Municipio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco di Tortolì per mettere in sicurezza l’area e la macchina, che ha perso uno pneumatico, e due ambulanze del 118, la medicalizzata arrivata da Lanusei e l’infermieristica della Croce verde di Tortolì, che hanno prestato i soccorsi e gestito il trasferimento verso l’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei per il volo verso Nuoro. Invero, a prestare i primissimi soccorsi a Fois è stata una laureanda in Medicina, che transitava in via Umberto proprio in quei momenti, insieme ad alcuni dipendenti del Comune. A causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso, il traffico nel triangolo tra piazza Fra Locci, via Garibaldi e il Municipio, è rimasto a lungo bloccato. (ro. se.)

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