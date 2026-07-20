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Villacidro.
21 luglio 2026 alle 00:14

Trekking nei sentieri del Linas, al via i lavori per la segnaletica 

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Al via la riqualificazione del sentiero escursionistico del Linas: un investimento per il turismo sostenibile e la valorizzazione del territorio. Prosegue l’impegno del Comune di Villacidro per la valorizzazione del patrimonio ambientale e del turismo naturalistico. Sono in corso i lavori lungo l’itinerario pedonale di Genna de Froccidada , Sa Cora ‘e Pau , Genna ‘e Mudegu , Santu Miali e Genna ‘e Cannas , circa 8 chilometri nel comprensorio del Linas. L’intervento, finanziato dal Fondo per lo sviluppo delle montagne per 65.969 euro, prevede il ripristino del tracciato, la manutenzione del fondo, il miglioramento della segnaletica e la messa in sicurezza del percorso. L’obiettivo è renderlo più accessibile e fruibile da escursionisti, appassionati di trekking, nordic walking, mountain bike e turismo equestre. Inoltre, si punta a valorizzare il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale, favorendo un turismo sostenibile. «La valorizzazione», dice il sindaco, Federico Sollai, «rappresenta una scelta strategica per lo sviluppo di Villacidro. Il Linas è uno dei patrimoni ambientali più preziosi dell’Isola e investire sulla sua fruibilità significa promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo durante tutto l’anno». ( s.r. )

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