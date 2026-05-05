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Il conflitto.
06 maggio 2026 alle 00:28

Tregua appesa a un filo, ma gli Usa minimizzano: «Sono solo scaramucce» 

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WASHINGTON. Dallo Studio Ovale al Pentagono la domanda da un milione di dollari che tutti hanno rivolto a Donald Trump e ai suoi più alti funzionari è: la tregua con l'Iran regge? E, nonostante la decina di attacchi di Teheran contro navi americane dall'8 aprile scorso, la risposta unanime è stata che il cessate il fuoco resiste. Durante un incontro alla Casa Bianca con un gruppo di bambini per il lancio di un nuovo progetto di fitness nelle scuole, il presidente americano ha insistito che l'Iran vuole un accordo e che una soluzione negoziata è ancora possibile. L'operazione militare e le tensioni a Hormuz per lui sono solo «scaramucce», perché «Teheran non ha chance, non le ha mai avute»: «Sanno quello che devono fare» per non violare la tregua. Alla domanda precisa di un giornalista, tuttavia, su quale potrebbe essere il limite oltre il quale Washington deciderà di riprendere i combattimenti, il commander-in-chief non ha fornito ulteriori dettagli limitandosi a rispondere: «Lo scoprirete». The Donald ha anche espresso irritazione per l'atteggiamento dei suoi interlocutori iraninani che «gli parlano con rispetto» dietro la quinte ma poi vanno in tv a smentire. E ha esortato Teheran a «fare la cosa intelligente, perché non vogliamo uccidere ancora». Sul cessate il fuoco era intervenuto in un briefing al Pentagono anche Pete Hegseth, assicurando che per ora «la tregua regge», ma mettendo in guardia l'Iran che la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro e le forze armate americane sono «caricate», “loaded”, come armi. «Spetta al presidente decidere qualora la situazione dovesse degenerare in una violazione del cessate il fuoco».

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