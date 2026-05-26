Tre auto incendiate e danni a una casa: inquilino intossicato  

Un boato quando non è passata da molto la mezzanotte, rompe la quiete di via Nigra, a due passi da via Monsignor Angioni. Nelle case c’è chi sta già dormendo e chi si attarda a guardare la tv: in un attimo i residenti, spaventati aprono le finestre e vedono le fiamme, altissime. Una macchina brucia e in pochi minuti il fuoco avvolge anche altri due veicoli parcheggiati vicini. Il calore “squaglia” ruote e paraurti di altre due auto parcheggiate dall’altra parte della strada.

L’allarme

È l’inferno con le fiamme che distruggono la porta di ingresso e il motore del condizionatore di una casa che si trova proprio di fronte alle auto che bruciano: uno degli inquilini si sente male per il fumo respirato e viene soccorso dal 118 (non è grave). Danni ingenti anche all’interno dell’appartamento.Succede tutto in pochi minuti. Il tempo di dare l’allarme e a sirene spiegate arrivano i vigili del fuoco e le ambulanze. Il rogo viene spento dalle squadre prima che possa creare danni ancora più seri. Saranno adesso le indagini dei vigili del fuoco a stabilire se si sia trattato di un rogo doloso, se come accade ormai troppo spesso qualcuno, forse ragazzini annoiati, si siano divertiti a mettere fuoco alle auto. D’altronde, sottolinea un passante che guarda lo scenario di fuoco davanti a sé, «ormai qui a Quartu stanno sempre bruciando auto, possibile che non riescano a beccarne nemmeno uno?».

I testimoni

Ieri mattina nella casa mezzo carbonizzata si raccoglie quel che resta. Al cancello di ingresso la proprietaria, con i segni della fuliggine addosso, racconta solo dietro garanzia dell’animato: «All’inizio non ci siamo accorti di niente. Eravamo dentro, poi abbiamo sentito questo scoppio e siamo usciti. Le fiamme erano altissime proprio davanti a casa. Sono arrivate fino al primo piano, si vedono le tapparelle annerite. Dentro ha bruciato una stanza e anche le tende. C’è un disastro stiamo ancora pulendo». Poco distante in un’altra villetta c’è uno dei residenti la cui auto è stata danneggiata dal fuoco: «Per fortuna non è una di quelle carbonizzate» dice, «ma ha avuto danni, ci sono i segni evidenti del fuoco nella carrozzeria che si è come squagliata. Anche noi eravamo dentro e abbiamo sentito questo scoppio. Siamo usciti e ci siamo trovati davanti il disastro». Prima di via Nigra altri veicoli erano stati incendiati nei mesi scorsi nelle strade della città tra cui un’auto e uno scooter in via Palestrina. E poi c’erano le auto date alle fiamme a Sant’Andrea, in tre strade diverse una dopo l’altra.

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