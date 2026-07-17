Travolta da un’auto mentre attraversa, anziana in ospedale  

Stava attraversando la strada quando all’improvviso è stata urtata da un’auto. Paura ieri per un’anziana investita in via Leopardi all’incrocio con viale Colombo. Nella caduta ha sbattuto la testa sul marciapiede ma per fortuna è rimasta sempre cosciente e le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e l’ambulanza che ha trasportato l’anziana al pronto soccorso.immediatamente soccorsa sia dal conducente della vettura che da alcuni passanti che hanno recuperato un ombrellone per ripararla dal caldo torrido, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Viale Colombo e le strade limitrofe continuano ad essere estremamente pericolose per automobilisti e pedoni soprattutto in questo periodo estivo quando al traffico abituale si aggiunge quello delle centinaia di persone dirette verso il Poetto. Lo scorso anno viale Colombo è risultata la strada con il più alto numero di incidenti, 38 in tutto.

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