Il boss Madonia minaccia la gip del caso Mattarella: «Si astenga» 

Palermo. Il boss Nino Madonia, che sta scontando sette ergastoli al 41bis per omicidi come quelli del giudice Rocco Chinnici e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha inviato una lettera, tre pagine vergate a mano, alla presidente dei Gip Antonella Consiglio per chiederle di astenersi dai procedimenti che lo riguardano. La giudice si sta occupando del duplice filone investigativo sull'omicidio del presidente della Sicilia Piersanti Mattarella e il capomafia, come ricostruisce il Fatto, la accusa di nutrire una "grande inimicizia" verso di lui, elemento che non la renderebbe "serena" nel suo giudizio espresso nei mesi precedenti. La giudice Consiglio in passato ha dato parere negativo al gratuito patrocino richiesto dal mafioso per l'incidente probatorio del caso Mattarella, in cui si è tentato invano di comparare il Dna dei boss con i residui biologici trovati sulla Fiat 127 usata dai killer del fratello dell'attuale capo dello Stato. La perizia ha dato esito negativo, in quanto il residuo analizzato non è utilizzabile: per questo la Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ora va verso la richiesta d'archiviazione delle indagini sui due mafiosi indagati con l'accusa di aver ucciso Piersanti Mattarella. Madonia ha poi ottenuto il gratuito patrocinio dopo il ricorso in Corte di Assise di Appello. Nella sua lettera il capomafia non lo cita espressamente, ma sembra voler evocare il ruolo da pm di Nico Gozzo, marito di Consiglio, e fa riferimento a un'altra lettera, inviata nel 2005 alla sua famiglia. Conteneva minacce proprio a Gozzo, al quale augurava di "potere provare la stessa sofferenza riservata a lui e ai suoi familiari". Un concetto ribadito anche nelle scorse settimane nella missiva inviata alla Gip Consiglio. Dopo questo episodio, alla giudice è stata rafforzata la tutela di sicurezza al terzo livello.

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