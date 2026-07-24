VaiOnline
Palermo.
25 luglio 2026 alle 00:44

Il boss Madonia minaccia la gip del caso Mattarella: «Si astenga» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Palermo. Il boss Nino Madonia, che sta scontando sette ergastoli al 41bis per omicidi come quelli del giudice Rocco Chinnici e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha inviato una lettera, tre pagine vergate a mano, alla presidente dei Gip Antonella Consiglio per chiederle di astenersi dai procedimenti che lo riguardano. La giudice si sta occupando del duplice filone investigativo sull'omicidio del presidente della Sicilia Piersanti Mattarella e il capomafia, come ricostruisce il Fatto, la accusa di nutrire una "grande inimicizia" verso di lui, elemento che non la renderebbe "serena" nel suo giudizio espresso nei mesi precedenti. La giudice Consiglio in passato ha dato parere negativo al gratuito patrocino richiesto dal mafioso per l'incidente probatorio del caso Mattarella, in cui si è tentato invano di comparare il Dna dei boss con i residui biologici trovati sulla Fiat 127 usata dai killer del fratello dell'attuale capo dello Stato. La perizia ha dato esito negativo, in quanto il residuo analizzato non è utilizzabile: per questo la Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ora va verso la richiesta d'archiviazione delle indagini sui due mafiosi indagati con l'accusa di aver ucciso Piersanti Mattarella. Madonia ha poi ottenuto il gratuito patrocinio dopo il ricorso in Corte di Assise di Appello. Nella sua lettera il capomafia non lo cita espressamente, ma sembra voler evocare il ruolo da pm di Nico Gozzo, marito di Consiglio, e fa riferimento a un'altra lettera, inviata nel 2005 alla sua famiglia. Conteneva minacce proprio a Gozzo, al quale augurava di "potere provare la stessa sofferenza riservata a lui e ai suoi familiari". Un concetto ribadito anche nelle scorse settimane nella missiva inviata alla Gip Consiglio. Dopo questo episodio, alla giudice è stata rafforzata la tutela di sicurezza al terzo livello.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 