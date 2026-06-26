Traffico da incubo, Asse mediano in tilt 

Una giornata da incubo per il traffico in città fin dalla mattina. Un doppio tamponamento, intorno alle 8, ha paralizzato a lungo l’Asse mediano in direzione Poetto. Non ci sono stati feriti, ma solo lunghe code, rallentamenti e numerosi disagi per tanti automobilisti. Gli scontri sono avvenuti all’altezza dello svincolo di via Jenner e poco prima dell’uscita per viale Marconi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi. Sono arrivate anche le ambulanze del 118, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Disagi all’ingresso di Cagliari anche sulla 554 per un tamponamento e in viale La Plaia per un altro incidente che ha congestionato ulteriormente la strada, dove sono in corso lavori. Un altro sinistro si è registrato in via Bacaredda con uno scontro tra un bus del Ctm e un’auto. Anche in questo caso, però, non c’è stato nessun ferito.

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