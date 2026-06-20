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21 giugno 2026 alle 00:41

TP52, successo di Sled Wingfoil, Spanu è prima 

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Maddalena Spanu non perdona e si prende la vittoria della tappa svizzera della World Cup Series di Wingfoil a Silvaplana in Svizzera, aiutata dal vento mancato nei giorni precedenti. L’oristanese dello Yacht Club Costa Smeralda (programma Young Azzurra) può esultare per aver centrato l’obiettivo: una grande vittoria conquistata con la tecnica ma soprattutto con la tattica in un’ultima prova “folle”, visti i continui cambi di vento e di intensità. Alle sue spalle si è classificata la francese Vaina Picot che ha dimostrato la sua ottima preparazione, che tuttavia non è bastata.

Francesco Capuzzo e Alessandro Tomasi, sul podio maschile, hanno completato la festa italiana.

A Porto Cervo

In Costa Smeralda si è concluso ieri il Rolex TP52 World Championship, organizzato dallo YCCS, che ha visto laurearsi campioni gli americani di Sled, dell’armatore giapponese Takashi Okura (assente). A bordo gli italiani Checco Bruni (tattica) e Andrea Visintini. L’ultima giornata ha visto il sorprendente crollo di Alpha+, barca di Hong Kong che era in testa venerdì. Sul podio sono così saliti gli svedesi di Trinity Racing, di Joakim Sundberg, con il tattico Ed Baird, all’esordio nella 52 Super Series e Platoon Aviation di Harm Müller- Spreer, con Vasco Vascotto (tattica) e l’olimpionico Jordi Calafat (strategia).

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