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Carabinieri.
21 giugno 2026 alle 00:46

Sicurezza stradale, maggiori controlli sui monopattini  

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Verifiche mirate e rigorose sui monopattini. Con l’inizio della stagione estiva, il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari ha annunciato maggiori controlli in strada con una serie di interventi straordinari per contrastare il preoccupante fenomeno dell’incidentalità stradale. Grande attenzione, sottolinea l’Arma, sarà e dedicata ai veicoli di micromobilità e ai monopattini elettrici, in particolare sull’obbligo dell’uso del casco, sul divieto di trasporto di passeggeri e sul rispetto dei limiti di velocità urbani. Solamente venerdì, i militari della Compagnia di Quartu, impegnati sul litorale del Poetto, hanno controllato decine di veicoli e identificato numerosi conducenti per un totale di sette sanzioni trovati sprovvisti di targa (il contrassegno identificativo) e del casco protettivo. Nel corso delle stesse operazioni, i carabinieri hanno proceduto anche alla contestazione di una violazione per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente di guida del trasgressore.

Sempre nell’ambito della sicurezza stradale, il Comando provinciale di Cagliari ha diffuso inoltre i numeri della scorso anno. Nel 2025, i militari sono intervenuti in 1091 sinistri stradali, dei quali 511 hanno registrato feriti e 26 si sono rivelati mortali. Il trend si è confermato critico nei primi cinque mesi del 2026, in cui si sono già verificati 462 incidenti, con 200 persone ferite e 13 vittime.Sul fronte delle violazioni, l’attività di controllo ha portato a 3.545 contravvenzioni nel 2025 e oltre 1.700 già registrate quest’anno. Tra le infrazioni maggiormente riscontrate spiccano l’omessa revisione dei veicoli, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la circolazione con mezzi privi di assicurazione.

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