Il ticket a 50 euro divide Venezia 

Venezia. La proposta di aumentare fino a 50 euro il ticket d’accesso a Venezia finirà presto sul tavolo del Governo: il sindaco Simone Venturini ha in programma una trasferta a Roma entro due settimane per portare ai ministeri competenti «le cause più importanti sul futuro della città». Il contributo d’accesso per i visitatori, che oggi va dai 5 ai 10 euro ed è attivo da aprile a fine luglio, da anni divide la politica e le categorie economiche. L’idea del primo cittadino, ventilata in campagna elettorale, è di aumentare la tariffa a 30-50 euro in determinate date e in base al numero di prenotazioni, esentando - oltre a residenti e lavoratori - i turisti che scelgono di pernottare nella laguna. Gli incassi lo scorso anno sono stati di circa 5,4 milioni per 54 giornate, con oltre 720mila voucher di visitatori giornalieri a pagamento per quattro mesi. Nel 2024, primo anno della sperimentazione e con quasi la metà delle giornate attive, i paganti erano stati 485mila.

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