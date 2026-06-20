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Viareggio
21 giugno 2026 alle 00:46

Schianto sul Suv, muore a 17 anni 

L’inversione a U taglia la strada allo scooter. Il guidatore fugge, poi si costituisce 

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Viareggio. Schianto mortale venerdì notte, intorno alle 4, sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in Versilia, al confine col Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini, di Viareggio (Lucca), ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un’auto, un grande suv con targa svizzera del Canton Ticino che avrebbe fatto una inversione ad U poco prima dell’impatto. L’incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga.

«Sono stato io»

Gli occupanti del suv, il guidatore 27enne, che si è poi costituito, e due ragazze, si sono poi allontanati a piedi, abbandonando la grande Range Rover presa in leasing e senza prestare aiuto né chiamare i soccorsi. Gabriele è morto sul colpo. Il ragazzo che viaggiava con lui sullo scooter, un 18enne, è stato in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa. Avrebbe riportato vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il viale a mare è rimasto bloccato per ore, fino alla mattinata, per consentire i soccorsi e i rilievi. A terra non sarebbero state trovate tracce di frenata. I carabinieri hanno analizzato i filmati delle telecamere della zona per ricostruire la fuga degli occupanti del suv ma nel pomeriggio Luigi Giordano, 27 anni, originario di Catania ma domiciliato in Canton Ticino e residente nel Milanese, in villeggiatura in Versilia, ha fermato una volante della polizia: «Quello di stamani sono io», ha detto agli agenti. È stato poi preso in consegna dai carabinieri che erano sulle sue tracce e sottoposto a test tossicologico e alcol test in ospedale: sarebbe risultato negativo ad entrambi. È stato poi arrestato per omicidio stradale.

Serata in discoteca

Individuate e ascoltate anche le due ragazze che erano con lui: sono state denunciate per omissione di soccorso. Secondo quanto appreso una di loro, 30 anni, originaria di Foggia, sarebbe la fidanzata di Giordano. L’altra, 29 anni, è originaria di Piacenza. Entrambe vivono nel Milanese. I tre avevano deciso di trascorrere insieme il fine settimana in Versilia e, secondo quanto risulta agli investigatori, venerdì avrebbero trascorso la serata al Twiga. I carabinieri hanno sentito anche i camerieri e il personale della sicurezza del locale. Il corpo del 17enne è stato intanto portato all’obitorio dell'ospedale Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), a disposizione della procura di Lucca, che coordina il procedimento.

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