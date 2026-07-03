Tour de France, via da Barcellona tra grandi stelle e incognita caldo 

Il favorito è Tadej Pogacar, con Jonas Vingegaard pronto a insidiarlo e l’emergente 19enne Paul Seixas che vuole emergere e stupire. Ma il protagonista della 113ª edizione del Tour de France, che parte oggi da Barcellona in Spagna, potrebbe essere il caldo: le temperature rischiano di tornare a toccare i record delle scorse settimane e, come ha precisato il ministro dell’Interno transalpino, «in via eccezionale» potrebbero costringere all’annullamento di qualche tappa per preservare la salute di atleti e spettatori.

Pogacar, alla rincorsa del record di 5 vittorie della Grande Boucle, probabilmente avrà messo in conto anche l’allerta caldo. Ma il suo desiderio è raggiungere Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx e Miguel Indurain nel Pantheon del ciclismo con la conquista della sua quinta corsa in giallo. L’unico che dà l’idea di potersi opporre allo sloveno è Vingegaard, deciso a realizzare la rara doppietta Giro-Tour, proprio come Pogacar nel 2024: «Mi sento meglio, più forte e felice», ha detto il danese, confermando di aver tenuto energie proprio per la gara francese. Oltralpe si punta tutto sull’enfant prodige Seixas, che con le sue prestazioni fulminee fa sognare la Francia di aver trovato un nuovo Bernard Hinault, ultimo vincitore francese (1985).

Saranno 12 gli italiani in gara, con Filippo Ganna sempre temibile nelle cronometro e negli arrivi in velocità. La Sagrada Familia di Barcellona sarà testimone della partenza: la città si è già tinta di giallo. La gara resterà in Catalogna fino al 6 luglio, poi il Tour raggiungerà in fretta i Pirenei che quest’anno sono miti. L’Alpe d’Huez ospiterà invece due arrivi di tappa consecutivi, tra cui quello, terribile, il giorno prima dell’arrivo a Parigi.

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