Torru è il candidato a sindaco di FdI 

Ora c’è il benestare della base cittadina di Fratelli d’Italia: «Lucio Torru è il candidato sindaco che porteremo al tavolo delle trattative». Un annuncio fatto dal partito dopo un vertice del coordinamento quartese, concluso con la decisione di puntare sull’attuale consigliere comunale come candidato sindaco per le Amministrative 2026. Obiettivo ricompattare il centrodestra che in città viaggia ancora in ordine sparso a poco meno di un anno dall’appuntamento elettorale, con tanto di appello-frecciata di Torru agli indecisi. Partendo da Forza Italia: «Decida con chi stare».

L’obiettivo

La missione è ricostruire il centrodestra quartese. «Dobbiamo lavorare da subito a una coalizione e un programma per la città che mettano insieme tutti», dice Torru. «In Consiglio comunale la coalizione non esiste più, non possiamo continuare con divisioni che rischiano di riconsegnare il governo di Quartu a Milia». L’esponente di FdI richiama l’attenzione anche dei vertici regionali dei partiti, impegnati sul caso decadenza in Regione e su scenari futuri con possibili elezioni anticipate: «Quartu è la terza città della Sardegna e non può essere trascurata».

La stoccata a FI

Poi la frecciata a Forza Italia: «Se è vero come dicono che stia pensando di fare una lista senza simbolo a sostegno di Milia, sarà inevitabile la spaccatura», dice Torru. Un commento su voci di corridoio al momento, che sa di richiamo all’ordine rivolto a tutte le forze politiche che a livello regionale fanno opposizione al Governo Todde, quelle storiche - compresa FI - ma anche gruppi civici locali. «Porte aperte a chi si riconosce nei valori del centrodestra e si vuole avvicinare per dare un contributo», l’appello dell’attuale consigliere aspirante sindaco, «dobbiamo ricompattare la coalizione e costruire un programma per migliorare davvero la città, parlando con la gente e studiando soluzioni concrete sulla base di quelle che sono le esigenze reali dei quartesi».

Il profilo

Dopo oltre vent’anni in Comune, nei ruoli di consigliere e assessore, a 76 anni, Torru - il più votato in città, con 750 preferenze nella tornata elettorale del 2020 - stavolta vuole tentare il salto verso la poltrona di primo cittadino. «Continuerei ad essere a disposizione di tutti, esattamente come faccio ora da esponente della minoranza, perché quello che è mancato di fatto in questi anni è un sindaco fra la gente».

Per ora c’è il sostegno del suo partito, ufficializzato dopo una riunione nella sede di via Porcu in vista dei prossimi tavoli provinciali. «Lucio Torru, persona da anni impegnata nel territorio e pilastro storico del centrodestra quartese, rappresenta la sintesi tra esperienza amministrativa e radicamento sociale», spiega in una nota il coordinamento cittadino di FdI. «La sua disponibilità riflette il suo e il nostro senso di responsabilità per la città. Sarà il tavolo della coalizione di centrodestra, autonomista e civica, a porsi l’obiettivo di costruire una squadra unita che, con serietà e determinazione, si preparerà ad affrontare la prossima sfida elettorale decisiva per il presente e il futuro di Quartu».

