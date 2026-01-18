Torres, sospiro di sollievo 

Pianese 1

Torres 1

Pianese (3-4-2-1) : Filippis; Ercolani, Amey, Chesti; Sussi, Proietto, Simeoni (44’ st Colombo), Martey (26’ st Tirelli); Sodero (26’ st Coccia), M. Bertini (35’ st Peli); Fabrizi (35’ st Balde). In panchina T. Bertini, Reali, Gorelli, Chiavarino, Bigiarini, Masetti, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani (1’ st Liviero), Antonelli, Nunziatini; Zecca (34’ st Bonin), Giorico, Brentan (1’ st Masala), Zambataro; Mastinu, Sala (1’ st Di Stefano); Diakite (18’ st Musso). In panchina Marano, Lunghi, Carboni, Dumani. Allenatore Greco.

Arbitro : Eremitaggio di Ancona.

Reti : pt 14’ Fabrizi; st 42’ Di Stefano.

Note : ammoniti Diakite, Antonelli, Martey, Masala, Fabrizi.

Piancastagnaio. Non si arrende mai la Torres. Contro la Pianese va sotto nel primo tempo, rischia di subire il secondo gol, poi viene fuori e con un bel finale trova il legittimo pareggio all’87’. Risultato pesante, perché la squadra toscana è tra le più in forma del campionato e ha una solida organizzazione di gioco.

Bravo il tecnico Greco a trovare nuovi sviluppi di gioco con i tre cambi che, dopo l’intervallo, hanno ridisegnato l’assetto: dentro la punta Di Stefano al posto di Sala, esce Brentan ed entra Masala che va sulla trequarti con l’arretramento in mezzo di Mastinu, sulla fascia sinistra va Liviero e Zambataro prende il posto a destra in difesa di Fabriani, protagonista di un paio di amnesie. L’ultima mezzora rossoblù è davvero tambureggiante e il pareggio più che meritato.

La cronaca

I rossoblù fanno la partita ma al 14’ la Pianese segna: Simeoni fa filtrare a sinistra un pallone per Martey che crossa e in corsa Fabrizi insacca di testa. Torres sotto choc. Proietto ruba palla a Fabriani ma Zaccagno salva. Al 24’ Fabrizi in area serve Sussi ma Zaccagno respinge. Al 34’ il tiro di Zambataro viene mandato in angolo, dal corner il colpo di testa di Antonelli è deviato di coscia da Ercolano.

Dopo l’intervallo Greco ridisegna i reparti e la Torres dopo il potente tiro di Martey al 55’ cresce: al 64’ cross di Liviero e Di Stefano colpisce senza forza. Al 75’ Antonelli incorna forte ma centrale su angolo di Mastinu. Al 79’ Nunziatini mette in mezzo e Musso gira fuori. All’86’ punizione di Masala angolata bassa, il portiere ci arriva. Dopo 1’ Di Stefano va via dalla trequarti sinistra e firma il pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA