Torna il festival Rot’Art, venerdì il primo concerto 

Partenza nel segno della musica per il festival Rot’Art, organizzato da Mediteuropa, a Sestu nello Spazio Samsa, in via Gramsci 5. Venerdì c’è “Anima Vibrante”, concerto con Mubin Dunen e Raul Moretti, dalle 21. Poi tre appuntamenti all’insegna del cinema: il 15 si proietta “Tres Animeddas”, diretto da Matteo Incollu, e “Vida e morti di unu Maragotti”, di Stefano Cau, il 22 tocca ad Andrea Mura e il suo film “Ewa – The Last Lessons”, e il 29 “Le cicogne di Chernobyl”, di Karim Galici. Ingresso libero con offerta.

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