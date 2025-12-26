Torna “Bistimenta” 

Videolina ripropone, stasera alle 21 l’edizione 2024 della trasmissione “Bistimenta”. In questa prima puntata riparte dalle fonti iconografiche, prezioso contributo per la ricostruzione della storia vestimentaria dell’isola. Ambra Pintore (foto) , autrice del programma, incontrerà Franca Rosa Contu che analizzerà gli acquerelli di Giovanni Gessa realizzati tra il 1858 e 1860 custoditi a Nuoro, e grazie ai quali si ha testimonianza tra glia altri dell’abito di Barisardo, maschile e femminile, della cui ricostruzione e ricerca parlerà Gabriele Lai.

Inizierà un nuovo viaggio ad Atzara, nel Mandrolisai, dove Ambra è stata accolta da Manuela Meloni, Carmen Delogu e Barbara Manca accomunate da una grande passione.