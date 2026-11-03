Topi a Pitz’e Pranu, blitz della Città metropolitana 

Non una semplice disinfestazione, ma un vero e proprio blitz anti-topi. È scattato ieri mattina all’alba lungo la statale 387 a Selargius: nel mirino la traversa in località Pitz’e Pranu, dove sorge il campo rom. Un punto delicato della 387, da tempo segnalato per criticità igienico-sanitarie e per una proliferazione di roditori fuori controllo. Una situazione che non riguarda più solo l’insediamento, ma che sembra si stia allargando nell’arteria stradale e sulle campagne circostanti.Nei giorni scorsi la segnalazione del Comune con richiesta urgente di intervento nel campo rom inviata alla Città metropolitana di Cagliari, che ha disposto l’intervento straordinario affidandolo alle squadre specializzate del centro antinsetti. Sul campo una decina di operatori con tute bianche, guanti, maschere, e mezzi attrezzati con atomizzatori, pompe e contenitori di esche per catturare i topi.obiettivo è duplice: da una parte abbattere subito la popolazione di topi che ha colonizzato la traversa, dall’altra ripristinare condizioni adeguate di salubrità ambientale e creare una cintura di protezione che impedisca una nuova invasione nelle prossime settimane.

«L’obiettivo dell’intervento straordinario è arginare la proliferazione dei roditori e ripristinare condizioni adeguate di salubrità ambientale lungo l’arteria stradale e nelle aree limitrofe, rispondendo alle criticità segnalate nel quadrante della statale 387», spiegano dalla Città metropolitana. E per evitare che si tratti solo di un intervento tampone, è già stato predisposto un piano di monitoraggi successivi: gli uomini del centro antinsetti torneranno nelle prossime settimane «per verificare l’efficacia del trattamento».( f.l. )

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