SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
04 novembre 2026 alle 00:32

Topi a Pitz’e Pranu, blitz della Città metropolitana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non una semplice disinfestazione, ma un vero e proprio blitz anti-topi. È scattato ieri mattina all’alba lungo la statale 387 a Selargius: nel mirino la traversa in località Pitz’e Pranu, dove sorge il campo rom. Un punto delicato della 387, da tempo segnalato per criticità igienico-sanitarie e per una proliferazione di roditori fuori controllo. Una situazione che non riguarda più solo l’insediamento, ma che sembra si stia allargando nell’arteria stradale e sulle campagne circostanti.Nei giorni scorsi la segnalazione del Comune con richiesta urgente di intervento nel campo rom inviata alla Città metropolitana di Cagliari, che ha disposto l’intervento straordinario affidandolo alle squadre specializzate del centro antinsetti. Sul campo una decina di operatori con tute bianche, guanti, maschere, e mezzi attrezzati con atomizzatori, pompe e contenitori di esche per catturare i topi.obiettivo è duplice: da una parte abbattere subito la popolazione di topi che ha colonizzato la traversa, dall’altra ripristinare condizioni adeguate di salubrità ambientale e creare una cintura di protezione che impedisca una nuova invasione nelle prossime settimane.

«L’obiettivo dell’intervento straordinario è arginare la proliferazione dei roditori e ripristinare condizioni adeguate di salubrità ambientale lungo l’arteria stradale e nelle aree limitrofe, rispondendo alle criticità segnalate nel quadrante della statale 387», spiegano dalla Città metropolitana. E per evitare che si tratti solo di un intervento tampone, è già stato predisposto un piano di monitoraggi successivi: gli uomini del centro antinsetti torneranno nelle prossime settimane «per verificare l’efficacia del trattamento».( f.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcis Iglesiente

Santa Barbara, il Cammino in un’app

l Scano
La visita

Sardegna, hub di conoscenza I rettori: «Una sfida per tutti»

Olbia investe sull’innovazione: «Modello da esportare» 
Caterina De Roberto
Continuità, la Giunta: «Pronti a riaffidare il servizio». L’ex assessore: «Regole insostenibili, era chiaro da subito»

Aeroitalia, addio possibile solo da maggio

Prima di 180 giorni il vettore non può lasciare, poi sette mesi di assegnazione provvisoria 
Alessandra Carta
Turismo

Fede e tecnologia,  il nuovo cammino di Santa Barbara

Un’app, credenziali digitali e mappe virtuali Così il percorso minerario entra nel futuro 
Andrea Scano