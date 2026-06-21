Tonali verso De Zerbi Greenwood a Roma? 

Roma. Continua con il freno mano a tirato il calciomercato estivo, tra sogni, trattative e la voglia di vedere le novità offerte dal Mondiale. Ma tra i giocatori più ricercati negli ultimi giorni ce ne è uno che non gioca la rassegna iridata: Sandro Tonali . Il centrocampista azzurro è entrato da tempo nel mirino del Tottenham di Roberto De Zerbi, che sta trattando con il Newcastle per cercare l’intesa sulle cifre dell’eventuale trasferimento. Ma non solo, Tonali piace molto anche ad Arsenal e Manchester United, su tutte, in agguato per capire le condizioni della cessione. Per questo gli Spurs vogliono anticipare la concorrenza e, dopo la prima offerta rifiutata da quasi 90 milioni, hanno già pronto il rilancio da 105 milioni di euro. I Magpies, che avevano acquistato il calciatore dal Milan tre anni fa, saranno obbligati a salutarlo a causa della mancata qualificazione in Europa e dei vincoli del fair play finanziario.

Resta calda la pista della Roma che porta a Greenwood : una volta fatti i rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, per l’asso del Marsiglia i Friedkin si sono convinti a confezionare l’acquisto più caro della loro gestione ma non vorrebbero andare sopra i 45 milioni. Da rinnovare per i giallorossi anche il contratto di Gianluca Mancini che scade a giugno 2027, ma il difensore della Roma non ha ancora trovato un accordo. Da parte sua il Napoli, alla ricerca di esterni d’attacco validi, avrebbe fatto un sondaggio per il classe 2001 brasiliano Luiz Henrique . Ala destra, si è messo in mostra giocando una grandissima Copa Libertadores con il Botafogo, poi il trasferimento in Russia allo Zenit, a cui non sarà facile strapparlo: la richiesta del club russo è di 40 milioni di euro, cifra necessaria anche per non fare minusvalenza dato che il brasiliano è stato pagato 35 milioni dalla squadra di proprietà di Gazprom. La cifra è ritenuta eccessiva dal Napoli. L'Inter continua a pensare a Evan Ndicka . Con l’addio sempre più probabile di Stefan de Vrij e la possibile chiamata del Real Madrid per Bastoni , la dirigenza nerazzurra tiene nel mirino il difensore ivoriano, il cui cartellino è valutato circa 40 milioni di euro dalla Roma, costretta a generare plusvalenze entro il 30 giugno per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Infine la Sampdoria, in B, potrebbe essere guidata da Bernardo Corradi .

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