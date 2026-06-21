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22 giugno 2026 alle 00:37

Dibattito col ministro 

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È prevista anche la presenza del ministro dell’Ambiente e delle sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per le conclusioni del convegno dal titolo “Il contesto mondiale e il ruolo di Saras per la sicurezza energetica del Paese e della Sardegna”, organizzato dall’azienda petrolifera e in programma stamattina, a partire dalle 9.30, al T-Hotel di Cagliari. L’intervento dell’esponente del Governo è annunciato, insieme a quello della presidente della Regione Alessandra Todde, per la chiusura dei lavori.

L’inizio del convegno è invece fissato per le 10, con l’introduzione del Ceo di Saras Franco Balsamo. Seguiranno le relazioni di Clive Christison, presidente dell’azienda di Sarroch, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, e Guido Marice, partner di Key to Energy. I lavori si snoderanno poi attraverso due tavole rotonde, entrambe moderate da Davide Tabarelli. Nella prima (“Focus Oil”), con inizio alle 11, interverranno Barbara Manca, assessora regionale ai Trasporti, Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera, Gianni Murano, presidente di energie per la mobilità (Unem), Giuseppe Ricci, Chief operating officer industrial transformation di Eni, e il Ceo di Saras Franco Balsamo.

Alle 11.50 è programmata la seconda tavola rotonda (“Focus Power”), con lapartecipazione dell’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani, Aurelio Regina, vicepresidente per l’Energia di Confindustria, Guido Bortoni, presidente emerito di Arera, Giulio Marice, partner di Key to Energy, ed Enrico Giglioli, Chief new initiatives & renewables officer di Saras. Infine, le conclusioni di Todde e Pichetto Fratin.

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