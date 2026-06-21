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Milano
22 giugno 2026 alle 00:37

Auto cade nel canale, morti tre giovani 

A bordo erano in nove, arrestato il conducente 19enne positivo all’alcol test 

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Milano. La fine di una serata trascorsa insieme in un locale per festeggiare il diciottesimo compleanno di un amico e l’incoscienza di salire in auto in nove. È finita all'alba con altri tre giovani morti e sei feriti in modo non grave l’ennesima strage del sabato sera che si è consumata lungo le strade della provincia milanese, questa volta nelle acque del canale Villoresi a Senago, nel cuore del Parco delle Groane.

A perdere la vita sono stati Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, entrambi di soli 17 anni, e Camilla Copparoni, che aveva da poco compiuto 18 anni. Le tre vittime, così come alcuni degli altri feriti, risiedevano a Paderno Dugnano, paese a pochi chilometri di distanza.

La tragedia

Un bilancio drammatico causato da diversi fattori a partire dai nove passeggeri presenti in un’auto omologata per cinque e quindi senza cinture di sicurezza, per proseguire probabilmente con l’eccessiva velocità che ha fatto perdere al guidatore il controllo della macchina con l’aggravante dell’alcol. Per questo è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato Gabriele Popovici, 19 anni residente nel vicino comune di Cormano che si trovava alla guida dell’Audi A2 sulla quale ha fatto salire otto giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Il giovane guidatore, risultato positivo all’alcoltest con un tasso nel sangue pari a 1,61 grammi per litro (per i neopatentati il limite è zero), è stato trasportato all’ospedale di Niguarda a Milano in forte stato di choc, dove è rimasto piantonato fino all'esecuzione formale dell’arresto. Ricoverati nello stesso ospedale anche gli altri feriti, residenti tra Paderno Dugnano e Cusano Milanino. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle ore 5.30 in via per Cesate.

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