Tir contro furgone, muore camionista sardo 

Livorno. È morto all’ospedale di Livorno, dove era stato trasportato in codice rosso. Priamo Spano aveva 62 anni e faceva il camionista per conto di una ditta di trasporti. Ieri mattina l’autista di Jerzu, sposato e padre di tre figli, è rimasto coinvolto in uno scontro tra il suo camion e un furgoncino della società Rosignano energia ambiente, che in città gestisce il servizio di igiene urbana. L’incidente è avvenuto in via Pian di Rota, alla periferia di Livorno, dove ieri mattina sono intervenuti gli equipaggi del 118, le forze di polizia e i vigili del fuoco.

La tragedia

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, Spano avrebbe accusato un malore prima di schiantarsi contro il mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, le condizioni dell’esperto camionista ogliastrino sono apparse subito molto critiche. In via Pian di Rota sono intervenute un’ambulanza della pubblica assistenza di Collesalvetti, una della Croce rossa e gli agenti della municipale. Spano è stato trasferito in ospedale nel tentativo (disperato) di salvargli la vita, ma dopo pochi minuti ha cessato di vivere. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto. Anche l’altro ferito, il conducente del mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti, è stato accompagnato in Pronto soccorso, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Per lui, soprattutto, un forte spavento per lo scontro improvviso avvenuto su una strada in cui transitava ogni giorno.

Il cordoglio

È probabile che Priamo Spano fosse diretto verso il porto di Livorno, dove si sarebbe dovuto imbarcare per fare rientro in Sardegna. Che ripartisse il venerdì dalla Penisola per tornare a casa era la sua consuetudine da tanti anni. Trascorreva il fine settimana a Jerzu insieme alla famiglia e poi ripartiva la domenica sera per le consegne programmate per la settimana successiva tra il nord Italia e l’estero. Una vita interamente dedicata al lavoro. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità dove il camionista era conosciuto e stimato. Nei prossimi giorni la salma farà rientro in paese dove si terranno i funerali.

