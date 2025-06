Odissea a Roma per una comitiva di sacerdoti Con loro il vescovo 

Odissea per venticinque sacerdoti, vescovo compreso, della Diocesi di Tempio Ampurias, volati a Roma per partecipare al Giubileo dei sacerdoti. Bloccati all'aeroporto di Fiumicino, i parroci galluresi sono riusciti a fare ritorno a Olbia solo il giorno successivo.

Il gruppo di sacerdoti sarebbe dovuto atterrare al Costa Smeralda nel tardo pomeriggio di giovedì ma il volo delle 18.55, operato da Volotea, non è decollato ed è stato cancellato senza preavviso e senza comunicazioni ufficiali da parte del vettore. Rimasti a terra, con evidenti disagi, i sacerdoti hanno trascorso la notte nella capitale (con un buono pasto) e sono stati riprotetti sul primo volo di ieri, alle 7.45, ma sono stati fatti salire a bordo solo dopo ore di ritardo rispetto al volo programmato. Dalle poche informazioni raccolte dai passeggeri con la tonaca, il primo volo sembrerebbe essere stato annullato per un guasto all’aereo e i ritardi accumulati prima della partenza del secondo, dovuti all'indisponibilità di navette per il trasferimento dal gate al velivolo. Ieri, all'aeroporto Costa Smeralda si sono registrati ritardi anche su due voli in arrivo da Francoforte e in partenza da Dusseldorf ed è stato cancellato un volo in arrivo da Parigi.

