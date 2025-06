Quegli alberghi in balia dei vandali 

Piccole storie di alberghi mai inaugurati, abbandonati e demoliti nelle coste di Carloforte, Arbus e Teulada. È il destino di tante strutture turistiche, in giro per la Sardegna, che non sono mai riuscite a ritagliarsi un posto nel mercato delle vacanze. Tra i casi eclatanti quello dell'hotel La Caletta nell’Isola di San Pietro: ottanta camere con vista mare che non hanno mai ospitato turisti. È in vendita, ma nessuno intende acquistarlo. Come l’ex villaggio Valtur di Arbus, chiuso dal 2010 e ormai in balìa dei vandali.

