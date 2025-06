Vaccini per il bestiame e ristori per gli allevatori penalizzati dal blocco delle esportazioni, ora esteso a 60 giorni. Sono le priorità del tavolo regionale che affrontererà l’emergenza della dermatite bovina, scoperta una settimana fa a Orani. All’incontro hanno partecipato gli assessori alla Sanità e all’Agricoltura. I focolai nell’Isola sono tre, con una trentina di capi infetti. I vaccini, è stato detto, «esistono e sono in commercio in ambito extra Ue».

