Caso decadenza,  incertezza sull’udienza in Corte d’appello 

Più procedimenti, tutti autonomi ma da riunificare. Per il momento è incerta la data d’inizio della nuova battaglia giudiziaria in appello contro l’ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale che ha previsto una sanzione di 40mila euro e la decadenza per la presidente Alessandra Todde per presunte violazioni nelle rendicontazioni dei finanziamenti e delle spese elettorali.

Il team di avvocati della governatrice (gli amministrativisti Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta, Priamo Siotto, oltre ai romani Francesco Cardarelli e Gianluigi Pellegrino) hanno impugnato la sentenza del Tribunale che aveva bocciato il ricorso contro l’ordinanza con un doppio atto: il deposito del ricorso in Corte d’appello e la citazione a giudizio notificata alle altre parti per il 6 ottobre. Stessa scelta adottata anche dai legali Carlo Careddu, Antonio Solinas, Gianluigi Pellegrino e Carlo Cerami (che assistono il consiglieri regionali Valter Piscedda e Antonio Solinas, del Pd) che, però, hanno indicato il 28 ottobre. L’avvocato Fabrizio Bellisai (che assiste Michele Ciusa, Emanuele Matta, Lara Serra, Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi e Desirè Manca, tutti del Movimento 5 Stelle) ha notificato ieri sera prevedendo il 21 novembre, stessa data scelta dai legali Mauro Cuccu e Geltrude Carroni (per Luca Pizzuto, Giuseppino Canu, Paola Casula e Diego Loi, di Sinistra Futura e Avs). L’avvocato Piero Franceschi, che difende l’assessore regionale Francesco Cuccureddu e in capogruppo in Consiglio Sandro Porcu, entrambi di Orizzonte Comune, ha invece depositato un ricorso, chiedendo così alla Corte d’appello di fissare l’udienza.

Il termine ultimo per la presentazione dei ricorsi alla sentenza del Tribunale scadeva alla mezzanotte di oggi, solo una volta costituito il Collegio giudicante, la Corte potrà decidere se e quando riunire tutti i procedimenti rinviandoli alla stessa data. Ma prima di capire cosa succederà, bisogna attendere tutte le comparse e valutare come procedere.

