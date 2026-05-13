VaiOnline
Chiesa.
14 maggio 2026 alle 00:12

Stop del Vaticano ai lefebvriani: «Non ordinate nuovi vescovi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha lanciato un ultimatum ai lefebvriani seguaci di Marcel Lefebvre per fermare l’annunciata ordinazione di nuovi vescovi il 1° luglio a Econe. Il prefetto Victor Manuel Fernandez ha avvertito che le consacrazioni senza mandato pontificio costituirebbero “un atto scismatico”, richiamando il documento “Ecclesia Dei” di Giovanni Paolo II e ricordando che l’adesione formale allo scisma comporta la scomunica. Papa Leone, che punta sull’unità della Chiesa, invita la Fraternità Sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi. Nonostante i colloqui con il superiore don Davide Pagliarani, il gruppo ha confermato le ordinazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Hantavirus, negativi i due turisti ma è scontro fra ministro e medici

L’Anaao: non reggeremmo a una pandemia. Schillaci: autolesionismo 
Trasporti

Continuità aerea, saltano due voli

Cancellato l’Alghero-Milano, il Cagliari-Linate decolla ma torna subito in pista 
Al. Car.
Stop all’installazione di un anemometro a Villanovaforru

Non affitta il terreno alla società eolica e rifiuta 15mila euro

L’appello del sindaco Onnis: «Resistere a questa invasione» 
Giovanni G. Scanu
senato

Meloni: «Sì al dialogo con l’opposizione» Ma il question time finisce tra le accuse

La premier annuncia entro l’estate il disegno di legge delega sul nucleare 
Piacenza

Trovati madre e figli, stanno bene

Cercati per giorni anche in Friuli Venezia Giulia, rintracciati all’estero 