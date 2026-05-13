Stop del Vaticano ai lefebvriani: «Non ordinate nuovi vescovi» 

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha lanciato un ultimatum ai lefebvriani seguaci di Marcel Lefebvre per fermare l’annunciata ordinazione di nuovi vescovi il 1° luglio a Econe. Il prefetto Victor Manuel Fernandez ha avvertito che le consacrazioni senza mandato pontificio costituirebbero “un atto scismatico”, richiamando il documento “Ecclesia Dei” di Giovanni Paolo II e ricordando che l’adesione formale allo scisma comporta la scomunica. Papa Leone, che punta sull’unità della Chiesa, invita la Fraternità Sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi. Nonostante i colloqui con il superiore don Davide Pagliarani, il gruppo ha confermato le ordinazioni.

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