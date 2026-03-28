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Serie C.
29 marzo 2026 alle 00:23

Tifone Di Stefano sul Livorno 

Tre gol dell’attaccante e la Torres vola verso la salvezza 

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Torres 3

Livorno 1

Torres (4-3-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico (41’ st Fabriani), Mastinu (41’ st Masala), Zambatari; Di Stefano (27’ st Brentan), Sorrentino (37’ st Diakite); Luciani (27’ st Lunghi). In panchina Marano, Petriccione, Dumani, Idda, Zanandrea, Bonin, Olayiwola. Allenatore Greco.

Livorno (4-3-1-2) : Seghetti; Mewete (1’ st Gentile), Camporese, Tost, Falasco; Luperini, Hamlili (1’ st Biondi), Bonassi (31’ st Malagrida); Peralta (1’ st Panaioli); Di Carmine, Dionisi. In panchina Tani, Ciobanu, Odjer, Ghezzi, Vayrynen, Haveri, Marinari, Noce, Baldi, Marchesi. Allenatore Venturato.

Arbitro : Cerea di Bergamo.

Reti : pt 7’, 14’ e 16’ Di Stefano; st 18’ Di Carmine (r).

Note : ammoniti Hamlili, Luciani, Bonassi, Panaioli, Mastinu, Luperini, Biondi, Masala. Recupero 2’ pt-7’ st. Spettatori 2.911 (86 ospiti).

Sassari. Sedici minuti a raffica, con Lorenzo di Stefano in versione cecchino che firma una tripletta. Davanti ai tifosi del “Vanni Sanna” la Torres batte il Livorno per 3-1. Successo pesante sul morale e sulla classifica: in attesa delle gare odierne la squadra sassarese è nuovamente fuori dalla zona playout. Finalmente un approccio feroce, che ha mandato subito in tilt la difesa del Livorno, non a caso la penultima del torneo per reti incassate. Troppo alti (come statura e come posizione in campo) i quattro della retroguardia ospite per la rapidità di Sorrentino e Di Stefano, che hanno banchettato.

La cronaca

Al 7’ Mastinu va via sul lungo linea di sinistra e serve Sorrentino che vince di forza sul difensore, entra in area e dal fondo mette in mezzo: sottoporta Di Stefano anticipa Falasco che poi forse tocca, ma il gol è rossoblù. Di Stefano mette il suo secondo sigillo al 14’: rinvio maldestro di Hamlili, Luciani recupera e serve il compagno che da sinistra trafigge il portiere con un bel diagonale. Livorno in bambola. Al 16’ azione ancora a sinistra con Zambataro, cross sulla parte opposta dove Sala serve arretrato per Di Stefano che piazza la palla per il 3-0. Al 27’ sfiora l’eurogol Sorrentino con uno spiovente fuori misura di pochissimo. Unica occasione ospite per Di Carmine, ma Zaccagno vola e devìa.

Ripresa

Nella ripresa al 60’ Dionisi astutamente si mette davanti a Nunziatini che sta rinviando in area e cade: rigore. Batte Di Carmine: Zaccago intuisce ma la palla è troppo angolata. Al 67’ Tosto tira la maglia da dietro allo scattante Sorrentino: l’arbitro prima ignora, poi dopo l’Fvs usa solo il giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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