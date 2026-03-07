Testa a testa tra Terralba e Guspini 

Meno otto al termine del campionato di Promozione, girone A, e possibilità di errore sempre più basso per le quattro contendenti al titolo di campione. In palio il passaggio diretto in Eccellenza: le altre tre si accontenteranno dei playoff.

Oggi si gioca la 27esima giornata e il turno sembra poter essere favorevole alla capolista Terralba, che gioca in casa contro l’Ovodda. Tra la leader del torneo e la prima delle squadre coinvolte nella zona playout corrono ben 36 punti e il pronostico sembra chiuso, ma il calcio non è scienza esatta e le sorprese sono all’ordine del giorno. Dunque la battistrada deve stare attenta se non vuole essere risorpassata dal Guspini, che si trova a -1 dopo aver perso la leadership domenica scorsa pareggiando col Samugheo e oggi va a giocare a Baunei contro una formazione attualmente terzultima. Complicato anche l’impegno del Castiadas, terzo a -4 con i suoi 57 punti: la sfida in trasferta col Vecchio Borgo Sant’Elia richiederà il massimo impegno, tenuto conto che i cagliaritani devono difendere il quinto posto dall’assalto del Selargius impegnato a Samugheo. Infine la Villacidrese, a cinque lunghezze dalla vetta, ospita il Cannonau Jerzu e punta ad accorciare sul primo posto.

Nelle retrovie sfida salvezza tra Freccia Parte Montis e Calcio Pirri, rispettivamente ultima e quartultima, mentre il Tonara penultimo ospita l’Arborea. Confronto di metà classifica tra Atletico Cagliari e Uta 2020; la Tharros attende il Cus Cagliari.

