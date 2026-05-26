Test internazionale a Berlino il 2 agosto 

Dopo il ritiro a Ponte di Legno (dal 22 luglio al 1° agosto), il Cagliari ha ufficializzato la prima amichevole internazionale del pre campionato: il 2 agosto in Germania, contro l’Union Berlino allo stadio “An der Alten Försterei”. Il resto del calendario è in via di definizione.

Il Cagliari raggiungerà la capitale tedesca dopo la chiusura della prima parte della preparazione in Alta Val Camonica. Sarà chiaramente un test importante. Permetterà all’allenatore di fare un bilancio sia dal punto di vita atletico che tattico - dopo le prime due settimane di lavoro e, allo stesso tempo, precederà di due settimane il primo impegno ufficiale della stagione, nei trentaduesimi di Coppa Italia. Nel weekend successivo l’esordio in Serie A (il calendario verrà stilato il 5 giugno).

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