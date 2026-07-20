Tentano un furto in un’abitazione, coppia in manette 

Hanno provato a introdursi all’interno di una casa momentaneamente interessata da lavori di ristrutturazione. Secondo quanto ricostruito, stavano tentando di entrare da una finestra, forzandola con un cacciavite e una tronchesina, ma sono stati sorpresi dai carabinieri. I militari della Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti immediatamente nel centro dopo la segnalazione di un’effrazione in corso nell’abitazione. I carabinieri hanno così colto in flagranza una coppia: un uomo di 30 anni, disoccupato e residente nel capoluogo, e una donna, 38 anni, disoccupata e residente a Selargius. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per i rispettivi precedenti. I due sono stati immediatamente bloccati e privati degli attrezzi da scasso, poi sequestrati. Al termine degli accertamenti e ultimate le formalità di rito, il 30enne e la 38enne sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto.

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