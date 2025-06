Tentano il furto in un supermercato “armati” di siringa 

Tentano un furto al supermercato, ma quando il personale se ne accorge e chiede il pagamento dei prodotti, estraggono una siringa dalla borsa e minacciano la cassiera che sviene e cade a terra. I due malviventi poi riesco a fuggire. È la sintesi di un episodio piuttosto concitato accaduto venerdì sera poco prima delle 21 nella Lidl in via Matteotti. Gli autori del tentativo di furto, stando a quanto raccontato dalle poche persone presenti, sarebbero personaggi noti alle forze dell’ordine e anche al personale del centro commerciale. Uno dei due si è infastidito, quando un commesso ha cercato di fare un video con il telefonino. A quel punto ha mostrato una siringa per intimorire il dipendente del supermercato. Una cassiera ha accusato un malore ed è caduta a terra. In seguito è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Sirai. Il personale del market non rilascia dichiarazioni. Ai prodotti abbandonati all’uscita del market, erano stati ritagliati i codici a barre per eludere i sistemi di allarme. Le immagini delle telecamere sono al vaglio dei carabinieri che individuare i responsabili del tentato furto.

