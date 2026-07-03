Montecarlo, l’attentatrice fuggita verso l’Italia 

Monaco. Ci sono volute 53 ore dall'esplosione di lunedì sera per identificare l'autore. Anzi, l'autrice, camuffata da uomo, perché Anastasia Berezovka, 39 anni, ucraina residente in Germania – questa l'identità della sospetta – è piuttosto abile nell'arte del travestimento. Ora, però, si trova davanti alla prova del fuoco: sulle sue tracce ci sono le polizie di tutta Europa e da ieri sera è mobilitata anche l'Interpol. È stata localizzata in Germania al termine di un periplo europeo: dalla casa dell'attentato alla famiglia dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, è corsa a piedi attraversando la vicina frontiera del Principato di Monaco con la Francia. Primo paese, Beausoleil, dove ha trovato l'auto che aveva lasciato o che qualche complice le ha parcheggiato in un'area concordata. Poi la fuga, passando da Ventimiglia per entrare in Italia, poi puntare di nuovo al nord, verso Austria e Germania, secondo alcune ricostruzioni Svizzera, poi Germania.

Adesso sarà difficile lasciare il suo paese di residenza: sono ovunque sul web le segnalazioni del suo volto, del modo di camminare e di muoversi. Persino quel serpente tatuato sul braccio destro, dalla spalla al gomito, lo conoscono proprio tutti. Camuffarsi ancora, o passare inosservati è sempre più un'impresa. Sia dall'esame dell'ordigno utilizzato, artigianale ma non troppo che necessita comunque di notevole perizia, sia dallo studio degli appostamenti e dei sopralluoghi effettuati dalla stessa Berezovka nei giorni precedenti l'attentato, gli inquirenti monegaschi sono convinti che la donna «non può aver agito da sola».

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