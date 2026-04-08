Tenta di scassinare un’auto parcheggiata:  53enne senza fissa dimora finisce in manette 

I carabinieri lo hanno notato mentre gironzolava tra le auto in sosta in viale Sant’Avendrace, per poi avvicinarsi a una vettura e trafficare in modo sospetto vicino allo sportello. Efisio Podda, 53 anni senza fissa dimora, è stato così bloccato dai militari del nucleo radiomobile della compagnia: aveva con sé una pinza e una chiave inglese, attrezzi immediatamente sequestrati. Su disposizione del pm di turno, Andrea Chelo, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Nel processo per direttissima, difeso dall’avvocato Marco Lisu, il giudice dopo la convalida dell’arresto ha concesso i termini a difesa. L’uomo ha accusato un malore ed è stato portato al Santissima Trinità: per ora è ai domiciliari in ospedale in attesa della prossima udienza.

L’operazione è scattata durante la notte tra martedì e ieri. I carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati in un servizio di controllo nelle strade di Sant’Avendrace, hanno visto il 53enne in atteggiamenti sospetti. Oltre a essere in possesso degli arnesi da scasso, è emerso che due giorni prima era stato fermato e accusato di un furto di uno scooter commesso a Monserrato. (m. v.)

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