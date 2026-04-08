VaiOnline
Sant’Avendrace.
09 aprile 2026 alle 00:14

Tenta di scassinare un’auto parcheggiata:  53enne senza fissa dimora finisce in manette 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri lo hanno notato mentre gironzolava tra le auto in sosta in viale Sant’Avendrace, per poi avvicinarsi a una vettura e trafficare in modo sospetto vicino allo sportello. Efisio Podda, 53 anni senza fissa dimora, è stato così bloccato dai militari del nucleo radiomobile della compagnia: aveva con sé una pinza e una chiave inglese, attrezzi immediatamente sequestrati. Su disposizione del pm di turno, Andrea Chelo, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Nel processo per direttissima, difeso dall’avvocato Marco Lisu, il giudice dopo la convalida dell’arresto ha concesso i termini a difesa. L’uomo ha accusato un malore ed è stato portato al Santissima Trinità: per ora è ai domiciliari in ospedale in attesa della prossima udienza.

L’operazione è scattata durante la notte tra martedì e ieri. I carabinieri del nucleo radiomobile, impegnati in un servizio di controllo nelle strade di Sant’Avendrace, hanno visto il 53enne in atteggiamenti sospetti. Oltre a essere in possesso degli arnesi da scasso, è emerso che due giorni prima era stato fermato e accusato di un furto di uno scooter commesso a Monserrato. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo.

Cagliari, la tassa della discordia

l Loi, Madeddu
Il conflitto

Le forze israeliane sparano contro i militari della “Sassari”

Convocato l’ambasciatore. Crosetto: inaccettabile. Meloni: irresponsabili 
Giuseppe Deiana
Cagliari, intesa negata dopo la sentenza del Tar

La Regione boccia il rigassificatore «No a strutture fisse»

Parere negativo sul progetto di Giorgino con 18 serbatoi di gas naturale liquido 
Enrico Fresu
Il caso

La beffa di Seulo: arrivano i turisti, spariscono i servizi

Assistenza sanitaria al lumicino con 25mila visitatori l’anno 
Simone Loi
Lo scenario

«Avanti su sicurezza e lavoro»

La premier rilancia l’azione di Governo, oggi l’informativa in Parlamento 
Il progetto.

Question time sulla democrazia

Davide Lao
Il caso

Finisce la fuga di Del Grande

Rintracciato vicino a Varese, per scappare ha investito un carabiniere 