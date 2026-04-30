Tensioni sul chirurgo «sceriffo» 

Ha un nome (anzi due) e un cognome: Steven Claudio Masotti. Un incarico ufficiale: dirigente medico di chirurgia vascolare, assegnato il 19 dicembre. Eppure al Brotzu pare aleggiare il mistero sul vero ruolo, all’interno dell’Arnas, di questo medico non sardo approdato a Cagliari a 68 anni. Tra San Michele e Businco tanti, sempre di più, parlano di lui. «Ma per carità, il mio nome non deve finire sul giornale», è la raccomandazione, intimorita, di chi racconta retroscena. E viene fuori un ritratto fatto più di autorità che di bisturi. Masotti – senza camice, ma anche senza dispositivi di protezione individuale – è dato in giro per cantieri per sollecitare gli operai, si muoverebbe con un non meglio indicato “ingegnere della Regione”, impartirebbe ordini a vari livelli, avrebbe un rapporto di fiducia con il direttore generale Maurizio Marcias. Qualcuno ha vissuto queste azioni come un'ingerenza e minacciato le dimissioni dal proprio incarico.

Le chiacchiere a mezza voce sono diventate un brusio. Per Masotti poi è arrivato un recente incarico nell’unità speciale per le patologie tempo-dipendenti: gruppo dal quale sono rimasti fuori altri specialisti del settore del Brotzu. E un sindacalista, Gianfranco Angioni dell’Usb, ha deciso di chiedere lumi al manager Marcias, con una lettera formale: senza fare nomi parla di una «figura che si muoverebbe tra reparti, sale operatorie, servizi e anche cantieri interni, svolgendo attività di interlocuzione, verifica e interazione con il personale». Ci sarebbe anche un soprannome: «”Lo sceriffo senza distintivo”», dice Angioni, «a rappresentare una percezione diffusa di un ruolo operativo non chiaramente ricondotto a un atto formale di incarico». Le sue «modalità di intervento sono percepite come fortemente autoritative, con richiami diretti anche a possibili conseguenze di natura sanzionatoria». Marcias, interpellato, risponde: «La direzione non è a conoscenza di quanto narrato». Ma la “narrazione" potrebbe essere solo all’inizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA