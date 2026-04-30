VaiOnline
Palazzo Chigi.
01 maggio 2026 alle 00:23

Piano casa da 100mila alloggi in dieci anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci miliardi in altrettanti anni per mettere a disposizione «100mila» alloggi popolari o a prezzi calmierati. Giorgia Meloni si presenta per la seconda volta in una settimana in conferenza stampa per illustrare il nuovo Piano casa. Obiettivo: dare risposte all'emergenza abitativa, non solo delle fasce «più fragili» ma anche ai cittadini, soprattutto nelle grandi città, che ora sono troppo «ricchi» per accedere alle graduatorie delle case pubbliche, ma troppo «poveri» per far fronte alle richieste del mercato. La premier ha parlato di «Stato giusto».

Il Piano ha scatenato uno scontro in Consiglio dei ministri. Matteo Salvini (Infrastrutture) ha attaccato il ruolo delle sovrintendenze («Vanno ridimensionate o, per quanto mi riguarda, anche rase al suolo»), in particolare per la riqualificazione di «circa 60mila case popolari», oggi inutilizzabili. Investimento previsto: 1,7 miliardi. Il modello è quello già applicato per gli alloggi universitari legati al Pnrr, con semplificazioni e la nomina di un commissario. L’affondo di Salvini, però, è piaciuto ad Alessandro Giuli (Cultura) che ha minacciato di non votare il provvedimento, senza il giusto ruolo alle sovrintendenze. Tanto che dopo il Cdm i tecnici si sono riuniti per trovare una soluzione, tradotta in un «piccolo ritocco», hanno spiegato fonti di maggioranza. Sull’housing sociale, le case a prezzi calmierati, saranno investiti 3,6 miliardi. Infine, il ruolo dei privati: realizzeranno i propri investimenti con procedure accelerate in cambio di un 70% da destinare all'edilizia convenzionata, con prezzi scontati di almeno il 33% rispetto al mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, tra fede e turismo

l Nell’inserto
Palazzo Chigi chiede nuovi approfondimenti. Nel prossimo vertice convocati anche gli enti locali interessati

Eolico e fotovoltaico, no su tutti i fronti

Todde al tavolo del Governo per l’esame della valutazione ambientale su 30 progetti sardi 
Lorenzo Piras
Il Cimo: «Si continua a indebolire l’Arnas Brotzu»

Assunzioni di medici solo nelle “periferie” Esplode la polemica

Il dg della Sanità: stop ai concorsi nelle aree di Cagliari e Sassari 
Cristina Cossu
La storia

Addio al nubilato lungo il Cammino di Santa Barbara

La scelta di quattro amiche: è un’esperienza meravigliosa 
Stefania Piredda
Il caso

Minetti, il pg: «Andremo fino in fondo»

Verifiche con i medici. Il Colle: nessuna tensione con il ministero della Giustizia 
L’omicidio

Delitto di Ibiza, arrestato il presunto killer

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Sessa, accoltellato mercoledì 
Il conflitto

Trump: «Via i nostri soldati dall’Italia»

«Non è stata d’aiuto in Iran». Nel mirino anche Germania e Spagna 